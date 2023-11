TÊTE-À-TÊTE EN QUARTETT Saint-Pons-de-Mauchiens, 5 novembre 2023, Saint-Pons-de-Mauchiens.

Saint-Pons-de-Mauchiens,Hérault

Concert en quatuor à deux ! Venez admirer les virtuoses Matthew Sharp et Ulrike Van Cotthem pour un concert exceptionnel en l’Eglise de Saint Pons de Mauchiens.

2023-11-05 17:00:00 fin : 2023-11-05 . .

Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie



Concert for two! Join virtuosos Matthew Sharp and Ulrike Van Cotthem for an exceptional concert in the Church of Saint Pons de Mauchiens

Concierto para dos Únase a los virtuosos Matthew Sharp y Ulrike Van Cotthem en un concierto excepcional en la iglesia de Saint Pons de Mauchiens

Konzert im Zweierquartett! Bewundern Sie die Virtuosen Matthew Sharp und Ulrike Van Cotthem bei einem außergewöhnlichen Konzert in der Kirche von Saint Pons de Mauchiens

