Saint-Pompont Fête du Village à Saint Pompon Saint-Pompont, 8 septembre 2023, Saint-Pompont. Saint-Pompont,Dordogne Vendredi 8/09 : Soirée des jeunes Food Truck Pizza

Samedi 9/09 :

14 h / Concours de pétanque

18h / Apéritif concert

20h / Marché gourmand

Dimanche 10/09 :

6h 18h / Vide Grenier : emplacement 9 € les 5 ml

12h / Repas du Village : Menu 20 € -.

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR. Saint-Pompont 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday 8/09: Youth evening Food Truck Pizza

Saturday 9/09:

2 pm / Petanque competition

6 pm / Aperitif concert

8pm / Gourmet market

Sunday 10/09 :

6 am – 6 pm / Flea market : 9 ? per 5 ml

12pm / Village meal: Menu 20 ? – Viernes 8/09: Noche joven Food Truck Pizza

Sábado 9/09 :

14h / Competición de petanca

18.00 h / Concierto de aperitivo

20:00 h / Mercado gastronómico

Domingo 10/09 :

6h – 18h / Rastro: espacio 9€ por 5 ml

12pm / Comida de pueblo: Menú 20 ? – Freitag, 8/09: Abend der Jugendlichen Food Truck Pizza

Samstag, 9/09 :

14 h / Petanque-Wettbewerb

18 h / Aperitif-Konzert

20 Uhr / Gourmet-Markt

Sonntag, 10/09:

6h 18h / Vide Grenier: Standplatz 9 ? die 5 ml

12h / Mahlzeit des Dorfes: Menü 20 ? – Mise à jour le 2023-08-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Pompont Autres Adresse Ville Saint-Pompont Departement Dordogne Lieu Ville Saint-Pompont latitude longitude 44.7252;1.14708

