Saint-Pompont 24170 Mercredi 22 juin à 14h et samedi 25 juin à 9h45 : balade dans le temps guidée par Jean Tabanou.

Départ de l’ancienne gare de Saint-Pompon pour un voyage dans l’Histoire.

