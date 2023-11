SALON DES CRÉATEURS DE NOËL Saint-Polycarpe, 9 décembre 2023, Saint-Polycarpe.

Saint-Polycarpe,Aude

Le 7ème salon des créateurs de Noël aura lieu dans le cadre prestigieux de l’Espace de l’Abbaye de Saint Polycarpe aux portes de Limoux.

Un moment magique dans un lieu féerique, avec la participation de Mélanie Géray 1ère dauphine Miss Jeunesse France, Miss Jeunesse Occitanie.

De nombreux exposants créatrices, créateurs, artisans et artisans d’art, vous accueilleront avec leur savoir-faire dont ils ont le secret. Ils vous vous proposeront des délices et des petites merveilles pour rendre ce moment unique qu’est la magie de Noël. Un enchantement pour les yeux et les papilles..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Saint-Polycarpe 11300 Aude Occitanie



The 7th Salon des Créateurs de Noël will take place in the prestigious Espace de l’Abbaye de Saint Polycarpe, just outside Limoux.

A magical moment in an enchanting setting, with the participation of Mélanie Géray, 1st runner-up Miss Jeunesse France, Miss Jeunesse Occitanie.

A host of creative exhibitors, artisans and craftsmen will welcome you with their secret know-how. They’ll be offering delights and little marvels to make the magic of Christmas unique. An enchantment for the eyes and the taste buds.

El 7º Salon des Créateurs de Noël se celebrará en el prestigioso marco del Espace de l’Abbaye de Saint Polycarpe, a las afueras de Limoux.

Un momento mágico en un marco mágico, con la participación de Mélanie Géray, 1ª finalista de Miss Jeunesse France, Miss Jeunesse Occitanie.

Numerosos expositores creativos, artesanos y manualidades le recibirán con su saber hacer secreto. Le ofrecerán delicias y pequeñas maravillas para hacer de este momento único la magia de la Navidad. Un encanto para la vista y el paladar.

Der 7. Salon des créateurs de Noël findet in dem prestigeträchtigen Rahmen des Espace de l’Abbaye de Saint Polycarpe vor den Toren von Limoux statt.

Ein magischer Moment an einem märchenhaften Ort, mit der Teilnahme von Mélanie Géray 1. Dauphine Miss Jeunesse France, Miss Jeunesse Occitanie.

Zahlreiche Aussteller, Designer, Kunsthandwerker und Kunsthandwerker, werden Sie mit ihrem Know-how, dessen Geheimnis sie kennen, empfangen. Sie werden Ihnen Köstlichkeiten und kleine Wunder anbieten, um diesen einzigartigen Moment, der den Zauber von Weihnachten ausmacht, zu gestalten. Eine Verzauberung für die Augen und den Gaumen.

