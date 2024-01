Fête de l’Artichaut Saint-Pol-de-Léon, dimanche 14 juillet 2024.

Fête de l’Artichaut Saint-Pol-de-Léon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 09:30:00

fin : 2024-07-14 18:00:00

De 9h30 à 18h

– marché de l’artichaut et des légumes du terroir

– démonstrations culinaires et dégustations

– animations, artisanat, buvette et crêpes.

À 11h15 défilé des confréries, groupes d’animations et vieilles mécaniques.

À 12h30 repas champêtre sous chapiteau, ouvert à tous.

De 12h30 à 18h spectacles, danses et animations.

À 18h triomphe des sonneurs.

Groupes invités Les sonneurs du Trieux Lézardrieux, le Bagad Adarre de Plougastel, le Bagad de Saint-Pol Morlaix, le Cercle Bleuniadur de Saint-Pol, l’ensemble Taïwanais Hachigu, Boest An Dioul.

.

Place de l’Évêché

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne confrerie.artichaut@gmail.com



L’événement Fête de l’Artichaut Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2024-01-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX