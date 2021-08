Saint-Point commémore l’abolition de l’esclavage Saint-Point, 18 septembre 2021, Saint-Point.

Saint-Point commémore l’abolition de l’esclavage 2021-09-18 – 2021-09-18 Eglise et centre bourg Bourg

Saint-Point Saône-et-Loire Saint-Point

L’association “Mémoire de l’histoire de l’abolition de l’esclavage en Saône-Loire”, créée entre 12 communes de Saône-et-Loire a pour objet de développer et promouvoir la mémoire de l’histoire de l’abolition de l’esclavage.

Au programme :

14h30 : ouverture de l’exposition sur l’abolition de l’esclavage et visite guidée

16h30 : inauguration de la fresque consacrée à Alphonse de Lamartine au lavoir communal et lecture de textes.

18h : dépôt d’une gerbe au tombeau d’Alphonse de Lamartine

18h30 : lecture de texte par M. Tony James. Concert Freedom Songs

Apéritif après le concert.

Participation au chapeau. Réservation nécessaire pour le concert

