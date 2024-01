Marché de producteurs à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac, mercredi 7 août 2024.

Saint-Pierre-Toirac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 18:00:00

fin : 2024-08-07 20:00:00

Venez découvrir et déguster les produits locaux dans une ambiance festive et musicale !

Tous les mercredis de juillet et août à partir de 18 h

Possibilité de consommer sur place.

Animation musicale.

Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie



