Visite Randonnée Guidée à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac ADT46 Saint-Pierre-Toirac Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Pierre-Toirac

Visite Randonnée Guidée à Saint-Pierre-Toirac, 10 août 2023, Saint-Pierre-Toirac ADT46 Saint-Pierre-Toirac. Visite Randonnée Guidée à Saint-Pierre-Toirac rendez-vous place du village Saint-Pierre-Toirac Lot

2023-08-10 10:00:00 10:00:00 – 2023-08-10 Saint-Pierre-Toirac

Lot Saint-Pierre-Toirac . 4.5 EUR 2h de marche environ. Prévoir des chaussures adaptées.

sur réservation Découvrez en randonnant un exceptionnel ensemble de caselles disséminées sur les côteaux dominant le village de Saint-Pierre-Toirac. Vous serez surpris par la qualité et la diversité de ce bâti vernaculaire emblématique du terroir caussenard. @service patrimoine Figeac

Saint-Pierre-Toirac

dernière mise à jour : 2023-03-22 par ADT46

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Pierre-Toirac Autres Lieu Saint-Pierre-Toirac Adresse rendez-vous place du village Saint-Pierre-Toirac Lot ADT46 Ville Saint-Pierre-Toirac ADT46 Saint-Pierre-Toirac Departement Lot Tarif Lieu Ville Saint-Pierre-Toirac

Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac ADT46 Saint-Pierre-Toirac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-toirac adt46 saint-pierre-toirac/

Visite Randonnée Guidée à Saint-Pierre-Toirac 2023-08-10 was last modified: by Visite Randonnée Guidée à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac 10 août 2023 ADT46 Lot rendez-vous place du village Saint-Pierre-Toirac Lot Saint-Pierre-Toirac

Saint-Pierre-Toirac ADT46 Saint-Pierre-Toirac Lot