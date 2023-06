Marché Gourmand à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac, 16 juillet 2023, Saint-Pierre-Toirac.

Saint-Pierre-Toirac,Lot

Le comité des fêtes vous convie à un marché gourmand. Venez découvrir les produits des producteurs locaux !.

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . EUR.

Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie



The festival committee invites you to a gourmet market. Come and discover the products of local producers!

El comité del festival le invita a un mercado gourmet. Venga a descubrir los productos de los productores locales

Das Festkomitee lädt Sie zu einem Gourmetmarkt ein. Kommen Sie und entdecken Sie die Produkte der lokalen Produzenten!

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Figeac