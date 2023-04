Musique et repas aux Loupiotes Place des platanes, 21 avril 2023, Saint-Pierre-Toirac.

Le printemps éclot aux Loupiotes, les premiers radis sont dans les assiettes et l’envie est là de vous retrouver autour de bons vins ou de musiciens en folie ! Demandeeeeeez l’programme !.

2023-04-21 à 11:30:00 ; fin : 2023-04-21 . 22 EUR.

Place des platanes

Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie



Spring is blooming at Les Loupiotes, the first radishes are in the plates and the desire is there to find you around good wines or crazy musicians! Ask for the program !

¡La primavera florece en Les Loupiotes, los primeros rábanos están en los platos y las ganas están ahí para reunirse con usted en torno a buenos vinos o músicos locos! ¡Pida el programa!

Der Frühling erblüht in Les Loupiotes, die ersten Radieschen sind auf den Tellern und die Lust ist da, sich bei guten Weinen oder verrückten Musikern zu treffen! Fordern Sie das Programm an!

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Figeac