Marché de Noël Saint-Pierre-sur-Dropt, 2 décembre 2023, Saint-Pierre-sur-Dropt.

Saint-Pierre-sur-Dropt,Lot-et-Garonne

Premier marché de Noël à Saint Pierre sur Dropt, plus d’une vingtaine d’artistes peintres et d’artisans d’art pour des cadeaux originaux.

Chant, pâtisseries de Noël, vin chaud et tombola.

Samedi en après-midi, concert au chapeau avec Claire et Barry Scotfield.

Restauration sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The first Christmas market in Saint Pierre sur Dropt, with over twenty artists and craftspeople offering original gifts.

Carols, Christmas pastries, mulled wine and tombola.

Saturday afternoon, hat concert with Claire and Barry Scotfield.

Catering on site.

Primer mercado navideño de Saint Pierre sur Dropt, con más de veinte pintores y artesanos que ofrecen regalos originales.

Villancicos, pasteles navideños, vino caliente y tómbola.

El sábado por la tarde, concierto de Claire y Barry Scotfield.

Restauración in situ.

Erster Weihnachtsmarkt in Saint Pierre sur Dropt, mehr als zwanzig Maler und Kunsthandwerker bieten originelle Geschenke an.

Gesang, Weihnachtsbäckerei, Glühwein und Tombola.

Samstagnachmittag: Hutkonzert mit Claire und Barry Scotfield.

Verpflegung vor Ort.

