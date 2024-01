NAGEONS EN EAU LIBRE Saint-Pierre Saint-Pierre, dimanche 7 janvier 2024.

NAGEONS EN EAU LIBRE Deux courses de natation en mer entre Saint-Pierre et le Carbet : un relais en équipe et une course en individuel avec 3 distances au choix. Dimanche 7 janvier, 08h00 Saint-Pierre Plus d’infos au 0696 32 66 94

Saint-Pierre, Martinique