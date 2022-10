Exposition au CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) par Florence LE GALL Saint-Pierre Saint-Pierre Catégories d’évènement: Martinique

Exposition au CIAP (Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) par Florence LE GALL
15 et 16 octobre
Saint-Pierre
Journées nationales de l'architecture
rue Bouillé, Sainte-Pierre, Martinique

Exposition au CIAP (Centre d'Interprétation de l'Architecture

et du Patrimoine) par Florence Le Gall au Quartier Centre et Mouillage (face à la mer)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T15:00:00+02:00

2022-10-16T17:30:00+02:00

