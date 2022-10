Festival d’Architecture Matjoukann Saint-Pierre Saint-Pierre Catégories d’évènement: Martinique

Festival d’Architecture Matjoukann Saint-Pierre, 14 octobre 2022, Saint-Pierre. Festival d’Architecture Matjoukann 14 – 16 octobre Saint-Pierre

Entrée libre

http://www.saintpierre-mq.fr Ville de Saint-Pierre Exposition d’installations artistiques éphémères dans six sites patrimoniaux de la ville de Saint-Pierre pour les 120 ans de la commémoration de la Catastrophe sous le thème « Eruption ». Cette promenade libre et gratuite vise à sensibiliser le public sur l’architecture de la ville de Saint-Pierre en venant la mettre en valeur le temps du Festival. Visite libre de 9H00 à 12H00 puis de 15H00 à 18H00 le Samedi 15 Octobre et de 9H00 à 12H00 le Dimanche 16 Octobre 2022. Visites guidées des installations sur inscription le Samedi 15 :

Départs à 10H00 et à 11H00 du Jardin Ernoult. Illuminations des installations et performances artistiques le Samedi 15 de 18H00 à 22H00. https://matjoukann.com/

