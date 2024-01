Film documentaire » Bolivie culture et traditions » de Bernard Bruel Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon, mercredi 13 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:30:00

fin : 2025-03-13

A 14h30. Film documentaire de voyage – projection organisée par Loisirs et Culture, en précense de l’auteur Mr Bernard Bruel.

« La musique jouée par les communautés indiennes de Bolivie est le fil directeur de ce film qui montre les différentes facettes de ce pays toujours très attaché au respect absolu de la Pachamama , sa terre-mère.

Ce voyage au pays des Incas invite à admirer le panorama majestueux des eaux glacées du Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde, mais aussi le grand désert de sel d’Uyuni ou encore les immenses étendues de sable et de roche du Sud Lipez. Les villes quant à elles permettent de remonter au temps de la conquête espagnole. »

Rue Curie Centre culturel

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne



