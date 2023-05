Festival du Lin – Visite d’usine Terre de lin 605, route de la vallée, 7 juillet 2023, Saint-Pierre-le-Viger.

Située en plein coeur d’un terroir unique pour la production mondiale de lin textile de qualité, l’usine “Terre de Lin”

vous ouvre ses portes pour vous présenter les différentes étapes de la transformation de cette fibre naturelle. La

coopérative représente 15 % de la production mondiale de lin. Elle est l’acteur majeur de l’amont de la filière lin textile.

Poussez les portes de l’usine et découvrez des savoir-faire uniques partant de la production agricole au ruban prêt à

être filé et expédié dans le monde entier.

Départ des visites :

8h30 / 9h30 / 11h / 14h / 16h

(nombre de places limité, pas de réservation)

Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (expositions et salon marchand)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre, visite atelier Embrun

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors Tissage du Ronchay et atelier Embrun.

Vendredi 2023-07-07 à ; fin : 2023-07-08 . .

605, route de la vallée Terre de Lin

Saint-Pierre-le-Viger 76740 Seine-Maritime Normandie



Located in the heart of a unique area for the production of quality textile flax, the factory ?Terre de Lin?

factory opens its doors to show you the different stages of the transformation of this natural fiber. The

cooperative represents 15 % of the world production of flax. It is the major actor of the upstream of the textile linen sector.

Push the doors of the factory and discover the unique know-how from the agricultural production to the ribbon ready to be spun and

ready to be spun and shipped all over the world.

Departure of the visits :

8:30 am / 9:30 am / 11 am / 2 pm / 4 pm

(limited number of places, no reservation)

FESTIVAL DU LINEN rates

15 ? Multi-site bracelet 3 days (13 ? online) (exhibitions and trade show)

5 ? entrance only on one site, fashion show, Ronchay weaving, play, Embrun workshop visit

Free for children under 12 years old and for people with reduced mobility, except for the parade, the Ronchay weaving and the Embrun workshop

Situada en el corazón de una zona única para la producción de lino textil de calidad, la fábrica Terre de Lin?

le abre sus puertas para mostrarle las diferentes etapas de la transformación de esta fibra natural. La cooperativa

cooperativa representa el 15% de la producción mundial de lino. Es el principal actor del sector del lino textil de calidad.

Abra las puertas de la fábrica y descubra un saber hacer único desde la producción agrícola hasta la cinta lista para ser hilada y expedida en el mundo

lista para ser hilada y expedida en todo el mundo.

Salida de las visitas :

8h30 / 9h30 / 11h00 / 14h00 / 16h00

(número limitado de plazas, sin reserva)

FESTIVAL DU LINEN precios

15 ? Pulsera multisitio 3 días (13€ online) (exposiciones y salón)

5€ entrada a un solo sitio, desfile de moda, tejido Ronchay, juego, visita taller Embrun

Gratuito para menores de 12 años y Personas con Movilidad Reducida (PMR) excepto el desfile y el taller de tejido Ronchay y Embrun

Terre de Lin liegt im Herzen einer Region, die für die weltweite Produktion von hochwertigem Faserlein einzigartig ist

öffnet seine Türen für Sie, um Ihnen die verschiedenen Etappen der Verarbeitung dieser Naturfaser zu zeigen. Die

genossenschaft repräsentiert 15 % der weltweiten Flachsproduktion. Sie ist der wichtigste Akteur im vorgelagerten Bereich der Faserleinbranche.

Besuchen Sie die Fabrik und entdecken Sie das einzigartige Know-how, das von der landwirtschaftlichen Produktion bis zum fertigen Spinnband reicht

bis hin zum gesponnenen und in die ganze Welt versandten Leinen.

Beginn der Besichtigungen :

8:30 Uhr / 9:30 Uhr / 11 Uhr / 14 Uhr / 16 Uhr

(begrenzte Anzahl an Plätzen, keine Reservierung)

Die Preise FESTIVAL DU LIN

15 ? Armband mit mehreren Standorten 3 Tage (13 ? online) (Ausstellungen und Handelsmesse)

5 ? Eintritt nur zu einem Standort, Parade, Weberei in Le Ronchay, Theaterstück, Besuch des Ateliers Embrun

Freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren und Personen mit eingeschränkter Mobilität außerhalb der Parade und der Weberei von Ronchay und dem Atelier Embrun

