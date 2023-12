Marché de Noel à Saint-Pierre-la-Vieille Saint-Pierre-la-Vieille Condé-en-Normandie, 16 décembre 2023 10:00, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

L’école alternative Hêtre et Savoir organise son marché de Noël, le samedi 16 décembre à la salle des fêtes de Saint-Pierre-la-Vieille.

– Balade en calèche avec le centre équestre la Cour Antéol

– Maquillage pour enfants

– Ateliers créatifs

– Restauration sur place bio et locale

– Vente de hêtres et d’arbres fruitiers.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Saint-Pierre-la-Vieille Salle des fêtes

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



The Hêtre et Savoir alternative school is holding its Christmas market on Saturday December 16 at the Saint-Pierre-la-Vieille village hall.

– Horse-drawn carriage ride with the Cour Antéol riding school

– Face painting for children

– Creative workshops

– Organic and local on-site catering

– Sale of beech and fruit trees

La escuela alternativa Hêtre et Savoir celebra su mercado navideño el sábado 16 de diciembre en la Salle des Fêtes de Saint-Pierre-la-Vieille.

– Paseo en coche de caballos con el picadero Cour Antéol

– Pintura de caras para niños

– Talleres creativos

– Restauración ecológica y local in situ

– Venta de hayas y árboles frutales

Die Alternativschule Hêtre et Savoir organisiert ihren Weihnachtsmarkt am Samstag, den 16. Dezember, im Festsaal von Saint-Pierre-la-Vieille.

– Kutschenfahrt mit dem Reitzentrum La Cour Antéol

– Schminken für Kinder

– Kreative Workshops

– Biologische und lokale Verpflegung vor Ort

– Verkauf von Buchen und Obstbäumen

Mise à jour le 2023-12-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie