Saint Valentin à emporter chez Lotte et Liette Restaurant Lotte & Liette Saint-Pierre-La-Noue, mercredi 14 février 2024.

Saint Valentin à emporter chez Lotte et Liette Restaurant Lotte & Liette Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-17

Pour la St Valentin, dîner à la maison des plats gastronomiques élaborés par le chef Alban. Dégustez des plats traditionnels et faits maison. Lotte et Liette est un lieu pour les curieux et gourmands.

A emporter du 14 au 17 février, sur réservation.

EUR.

Restaurant Lotte & Liette 50 rue des trois ponts

Saint-Pierre-La-Noue 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine eugenie.alban@lotte-et-liette.com



L’événement Saint Valentin à emporter chez Lotte et Liette Saint-Pierre-La-Noue a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin