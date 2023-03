Week-end Expression de soi & sophrologie Saint-Pierre Saint-Pierre Catégories d’Évènement: Jura

Jura Saint-Pierre . EUR 190 190 Week-end « Expression de soi & sophrologie » du sam 29/04 – 14h au 01/05/2023 à 17h00 à Saint Pierre. en pension complète, bio & locale. (hébergements, repas, ateliers, sauna). 190€/pers – 5 à 8 adultes

Au programme :

balades inspirantes

Atelier de créativité (peinture, argile, collage, land art) avec Annabel Mantion Fayolle ; médiatrice artistique en relation d’aide

Sophrologie : respiration relâchement, visualisation positive avec Cathy Couanon; sophrologue certifité. cathy.couanon@sophrologie-jura.com Saint-Pierre

