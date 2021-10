Saint-Pierre Ponton,place Bertin Saint-Pierre Saint-Pierre entre ruines et architecture moderne Ponton,place Bertin Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Saint-Pierre entre ruines et architecture moderne Ponton,place Bertin, 16 octobre 2021, Saint-Pierre. Saint-Pierre entre ruines et architecture moderne

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Ponton, place Bertin

Arpentez les rues de la ville et venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de Saint-Pierre avant 1902 à travers les monuments et les bâtiments emblématiques. Vous serez accompagné par Samuelle PERICHON, guide conférencier, et par un interprète en Langue des Signes Françaises (LSF) de l’association AMEIS.

Gratuit, sur inscription. Port du masque obligatoire, pass sanitaire, avec respect des gestes barrières.

Journées nationales de l’architecture Ponton,place Bertin Le ponton, place Bertin, 97250 Saint-Pierre Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T08:30:00 2021-10-16T10:00:00;2021-10-17T08:30:00 2021-10-17T10:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Pierre Autres Lieu Ponton,place Bertin Adresse Le ponton, place Bertin, 97250 Saint-Pierre Ville Saint-Pierre lieuville Ponton,place Bertin Saint-Pierre