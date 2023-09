2ème édition : Noc’route – Course et marche sur route forestière Saint-Pierre-en-Val, 25 novembre 2023, Saint-Pierre-en-Val.

Saint-Pierre-en-Val,Seine-Maritime

Une course et une randonnée de 11 Km sur un parcours unique de nuit.

Noc’route : Une course de 11 Km, essentiellement en forêt.

Circuit facile, accessible à tous, environ 165m D+

Départ à 18h15 (un ravitaillement léger à mi-course et à l’arrivée, solide et liquide)

Noc’rando : Une randonnée de 11 Km essentiellement en forêt sur route bitumée et chemin cahoteux.

Circuit facile, accessible à tous, environ 165m D+

Départ à 17h30 (un ravitaillement léger à mi-octobre et à l’arrivée, solide et liquide)

Ne nécessite pas de certificat médical

Inscription : https://noc-route.adeorun.com/inscription

Repas d’après course : Tartiflette – salade – Grillé aux pommes : 12€.

Saint-Pierre-en-Val 76260 Seine-Maritime Normandie



An 11km run and hike on a unique night-time course.

Noc’route: An 11 Km race, mainly in the forest.

Easy circuit, accessible to all, approx. 165m D+

Start at 6:15 p.m. (light refreshments mid-race and at the finish, solid and liquid)

Noc’rando: An 11 km hike mainly in woodland, on asphalt roads and bumpy tracks.

Easy circuit, accessible to all, approx. 165m D+

Start at 5:30 p.m. (light refreshments at mid-race and at the finish, both solid and liquid)

No medical certificate required

Registration: https://noc-route.adeorun.com/inscription

Post-race meal: Tartiflette – salad – apple grill: 12?

Una carrera y caminata de 11 km por una ruta nocturna única.

Noc’route: Una carrera de 11km, principalmente en el bosque.

Recorrido fácil, accesible a todos, aproximadamente 165m D+

Salida a las 18.15 h (avituallamiento ligero a mitad de carrera y al final, sólido y líquido)

Noc’rando: Recorrido de 11 km, principalmente en bosque, por caminos asfaltados y pistas con baches.

Recorrido fácil, accesible a todos, aproximadamente 165m D+

Salida a las 17h30 (avituallamiento ligero a mitad de carrera y al final, sólido y líquido)

No se requiere certificado médico

Inscripción: https://noc-route.adeorun.com/inscription

Comida después de la carrera: Tartiflette – ensalada – manzana asada: ¿12?

Ein Lauf und eine Wanderung von 11 km auf einer einzigartigen Strecke bei Nacht.

Noc’route : Ein Lauf von 11 km, hauptsächlich im Wald.

Leichter Rundkurs, für alle zugänglich, ca. 165 m D+

Start um 18.15 Uhr (eine leichte Verpflegung auf halber Strecke und am Ziel, fest und flüssig)

Noc’rando : Eine Wanderung von 11 km hauptsächlich im Wald auf asphaltierter Straße und holprigen Wegen.

Leichter Rundkurs, für alle zugänglich, ca. 165 m D+

Start um 17.30 Uhr (eine leichte Verpflegung Mitte des Laufs und am Ziel, fest und flüssig)

Erfordert kein ärztliches Attest

Anmeldung: https://noc-route.adeorun.com/inscription

Mahlzeit nach dem Lauf: Tartiflette – Salat – gegrillte Äpfel: 12?

