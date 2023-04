Fête de la Soupe, Boule Cauchoise & Bourses aux plantes La Maison des Croyances, 30 avril 2023, Saint-Pierre-en-Port.

C’est la fête à Saint-Pierre en Port ! Organisés par les associations « les Galets », « le Chaudron », et la Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises :

Fête de la Soupe : Concours de soupe, dégustation et vote.

Bourse aux plantes ;

Boules Cauchoises : initiation le matin et concours l’après-midi à partir de 13h30

3€/personne

Le dimanche 30 avril de 10h à 17h30

Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises de Saint Pierre en Port.

2023-04-30 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-30 17:30:00. .

La Maison des Croyances

Saint-Pierre-en-Port 76540 Seine-Maritime Normandie



It’s a party in Saint-Pierre en Port ! Organized by the associations « les Galets », « le Chaudron », and the Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises :

? Soup Festival : Soup contest, tasting and voting.

? Plant market;

? Boules Cauchoises: initiation in the morning and competition in the afternoon from 1:30 pm

? 3?/person

? Sunday April 30th from 10am to 5:30pm

? House of Beliefs and Traditions of Cauchoises of Saint Pierre en Port

¡Fiesta en Saint-Pierre en Port! Organizada por las asociaciones « les Galets », « le Chaudron », y la Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises :

? Fiesta de la sopa: concurso de sopas, degustación y votación.

? Mercado de plantas ;

? Boules Cauchoises: iniciación por la mañana y competición por la tarde a partir de las 13h30

? 3?/persona

? Domingo 30 de abril de 10h a 17h30

? Casa de Creencias y Tradiciones Cauchois en Saint Pierre en Port

Es wird gefeiert in Saint-Pierre en Port! Organisiert von den Vereinen « les Galets », « le Chaudron » und dem « Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises » :

? Fête de la Soupe: Suppenwettbewerb, Verkostung und Abstimmung.

? Pflanzenbörse ;

? Boules Cauchoises: Einführung am Vormittag und Wettbewerb am Nachmittag ab 13:30 Uhr

? 3?/Person

? Sonntag, den 30. April von 10 bis 17.30 Uhr

? Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises in Saint Pierre en Port

Mise à jour le 2023-04-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité