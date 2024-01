Brocante mensuelle de St Pierre sur Dives Halle saint pierre sur dives Saint-Pierre-en-Auge, 7 janvier 2024, Saint-Pierre-en-Auge.

Brocante mensuelle de St Pierre sur Dives Halle saint pierre sur dives Saint-Pierre-en-Auge 7 janvier – 8 décembre, les dimanches

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-07 08:00

Fin : 2024-12-08 17:30

Marché mensuel couvert d’Antiquités-Brocante de St Pierre sur Dives (14) . Sous les Halles (13è) et hallettes : 1er dimanche de chaque mois 7 janvier – 8 décembre, les dimanches 1

Marché mensuel couvert d’Antiquités-Brocante de St Pierre sur Dives (14) . Sous les Halles (13è) et hallettes : 1er dimanche de chaque mois .

Entrée gratuite . 30 exposants . 8h00 – 18h00 . En concomitance avec la Cour Carrée des Brocanteurs (8 magasins) .

Drakkar Brocante Organisation

Halle saint pierre sur dives place du marché Saint pierre sur dives Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados