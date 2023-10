Concert Ulysse Mars & Benjamin Coum Saint-Pierre-Église, 24 novembre 2023, Saint-Pierre-Église.

Saint-Pierre-Église,Manche

ULYSSE MARS & BENJAMIN COUM (Rennes), chanson française.

Lauréat 2020 du concours Jacques Brel organisé par le théâtre Edwige Feuillère à Vésoul (70), Ulysse Mars est un artiste hors les modes. Il fait voyager sa plume et sa voix dans des univers sonores éclectiques. Après plus d’une cinquantaine de concerts sur la saison 2022/23, il vient de sortir un 1er album en formule duo avec le pianiste Benjamin Coum. Un duo qui empreinte autant à la tradition jazz de ce pianiste virtuose, qu’à l’héritage « chanson classique » d’Ulysse Mars, féru de Brel et de Brassens. 1ère partie : Ragaa & Reno, duo guitares voix..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 22:30:00. .

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie



ULYSSE MARS & BENJAMIN COUM (Rennes), French chanson.

Winner of the 2020 Jacques Brel competition organized by the Théâtre Edwige Feuillère in Vésoul (70), Ulysse Mars is an out-of-the-mainstream artist. He takes his pen and voice on a journey through eclectic sound worlds. After more than fifty concerts in the 2022/23 season, he has just released his 1st album as a duo with pianist Benjamin Coum. This duo is as much in the jazz tradition of this virtuoso pianist as it is in the « chanson classique » heritage of Ulysse Mars, a fan of Brel and Brassens. part 1: Ragaa & Reno, guitar and vocal duo.

ULYSSE MARS & BENJAMIN COUM (Rennes), chanson francesa.

Ganador del concurso Jacques Brel 2020 organizado por el Théâtre Edwige Feuillère de Vésoul (70), Ulysse Mars es un artista fuera de lo común. Lleva su pluma y su voz de viaje por mundos sonoros eclécticos. Tras más de cincuenta conciertos en la temporada 2022/23, acaba de publicar su 1er álbum a dúo con el pianista Benjamin Coum. El dúo se inscribe tanto en la tradición jazzística de este pianista virtuoso como en la herencia de la « chanson classique » de Ulysse Mars, admirador de Brel y Brassens. parte 1: Ragaa & Reno, dúo de guitarra y voz.

ULYSSE MARS & BENJAMIN COUM (Rennes), französisches Chanson.

Ulysse Mars ist der Gewinner 2020 des Jacques-Brel-Wettbewerbs, der vom Edwige-Feuillère-Theater in Vésoul (70) organisiert wurde, und ein Künstler jenseits aller Moden. Er lässt seine Feder und seine Stimme durch eklektische Klangwelten reisen. Nach mehr als fünfzig Konzerten in der Saison 2022/23 hat er ein erstes Album im Duo mit dem Pianisten Benjamin Coum veröffentlicht. Ein Duo, das sowohl von der Jazz-Tradition dieses virtuosen Pianisten als auch vom klassischen Chanson-Erbe von Ulysse Mars geprägt ist, der ein Fan von Brel und Brassens ist. 1. Teil: Ragaa & Reno, Gitarrenduo mit Gesang.

