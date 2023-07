La Grande Saint-Pierre Saint-Pierre-Église Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Pierre-Église La Grande Saint-Pierre Saint-Pierre-Église, 5 août 2023, Saint-Pierre-Église. Saint-Pierre-Église,Manche Foire typique de la région, existe depuis 1517. Restauration sur place, braderie, comice agricole..

Typical regional fair, in existence since 1517. On-site catering, jumble sale, agricultural fair. Feria típica de la región, existente desde 1517. Restauración in situ, mercadillo, feria agrícola. Für die Region typischer Jahrmarkt, existiert seit 1517. Verpflegung vor Ort, Braderie, Comice agricole.

