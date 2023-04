Concert rock THE DARTS usa + Apes Place de l’Abbé de Saint-Pierre, 24 mai 2023, Saint-Pierre-Église.

THE DARTS, l’un des plus fameux groupes rock américain 100% féminin est en tournée en Europe pour accompagner la sortie de leur nouvel album Snake Oil. Et les filles de Phœnix Arizona et de Los Angeles passent par le Cotentin pour un concert explosif à ne pas manquer. Le duo rock Cherbourgeois Apes ouvrira la soirée.

Halle 901 ..

2023-05-24 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-24 23:00:00. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie



THE DARTS, one of the most famous 100% female American rock bands is touring Europe to support the release of their new album Snake Oil. And the girls from Ph?nix Arizona and Los Angeles are coming to Cotentin for an explosive concert that is not to be missed. The Cherbourg rock duo Apes will open the evening.

Hall 901 .

THE DARTS, una de las bandas femeninas de rock estadounidenses más famosas, está de gira por Europa para apoyar el lanzamiento de su nuevo álbum Snake Oil. Y las chicas de Ph?nix Arizona y Los Ángeles vienen a Cotentin para un concierto explosivo que no hay que perderse. El dúo de rock de Cherburgo Apes abrirá la velada.

Sala 901 .

THE DARTS, eine der berühmtesten amerikanischen Rockbands, die zu 100 % aus Frauen besteht, ist auf Europatournee, um die Veröffentlichung ihres neuen Albums Snake Oil zu begleiten. Und die Mädels aus Ph?nix Arizona und Los Angeles kommen für ein explosives Konzert, das Sie nicht verpassen sollten, durch die Cotentin. Das Rockduo Apes aus Cherbourgeois wird den Abend eröffnen.

Halle 901 .

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche