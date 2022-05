Festival Culturissimo : Nicole Garcia à Saint-Pierre-du-Mont Le Pôle – Théâtre de Gascogne Saint-Pierre-du-Mont Catégories d’évènement: Landes

Festival Culturissimo : Nicole Garcia à Saint-Pierre-du-Mont Le Pôle – Théâtre de Gascogne, 22 juin 2022 20:00, Saint-Pierre-du-Mont. Mercredi 22 juin, 20h00 Sur place Invitations à retirer à L’Espace Culturel E.Leclerc de Saint-Pierre-du-Mont. Dans le cadre du Festival Culturissimo, Le Pôle – Théâtre de Gascogne à Saint-Pierre-du-Mont accueillera Nicole Garcia pour une lecture de l’ouvrage Article 353 du Code pénal de Tanguy Viel. Nicole Garcia a tout récemment mis le feu aux planches avec la pièce Royan, où elle porte magnifiquement le monologue écrit pour elle par la romancière Marie NDiaye. Surdouée du jeu, elle se fait connaître en 1975 dans Que la fête commence de Bertrand Tavernier et enchaîne avec Mon oncle d’Amérique d’Alain Resnais, Le Cavaleur de Philippe de Broca… Forte du César de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce dernier film, elle se lance aussi dans la réalisation et devient la seule artiste nommée à 6 César différents pour Place Vendôme, Le Fils préféré… On l’a repérée il y a peu aux côtés d’Omar Sy dans la série à succès de Netflix, Lupin. Cette fidèle de Culturissimo arrive pour la première fois au Pôle de Saint-Pierre-du-Mont pour donner vie au roman de Tanguy Viel Article 353 du Code pénal, Grand Prix RTL Lire 2017. Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d’être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des événements qui l’ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Le Pôle – Théâtre de Gascogne 190 avenue Camille Claudel, Saint-Pierre-du-Mont 40280 40280 Saint-Pierre-du-Mont Landes mercredi 22 juin – 20h00 à 21h30

Heure : 20:00 - 21:30
Lieu Le Pôle – Théâtre de Gascogne
Adresse 190 avenue Camille Claudel, Saint-Pierre-du-Mont 40280
Ville Saint-Pierre-du-Mont

