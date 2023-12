Visite guidée d’un système Agro-sylvo-pastoral Saint-Pierre-du-Mont, 4 décembre 2023, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

La Ville de Saint-Pierre-du-Mont propose une visite guidée d’un système Agro-sylvo-pastoral le samedi 9 décembre 2023 de 10h00 à 16h00. Florian, des jardins d’Hortus vous recevra pour vous faire découvrir tous les atouts de l’arbre en agriculture : trognes, haies plessées et arbres fourragés ponctuerons cette visite commentée. Le point de rendez-vous vous sera communiqué lors de votre inscription.

Repas partagé sorti du sac le midi.

Sur inscription :

– 06 30 12 51 38

– a.capitain@saintpierredumont.fr.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00.

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



The town of Saint-Pierre-du-Mont is offering a guided tour of an agro-sylvo-pastoral system on Saturday, December 9, 2023 from 10:00 am to 4:00 pm. Florian, from Les Jardins d?Hortus, will welcome you and show you all the advantages of trees in agriculture: trognes, pleated hedges and foraged trees will punctuate this guided tour. The meeting point will be communicated to you when you register.

Lunch included.

Registration required:

– 06 30 12 51 38

– a.capitain@saintpierredumont.fr

La ciudad de Saint-Pierre-du-Mont propone una visita guiada a un sistema agrosilvopastoral el sábado 9 de diciembre de 2023 de 10:00 a 16:00 horas. Florian, de los jardines Hortus, le mostrará todas las ventajas de los árboles en la agricultura: trognes, setos plisados y árboles forrajeros serán los protagonistas de esta visita guiada. El punto de encuentro se le comunicará en el momento de la inscripción.

Se le proporcionará un almuerzo para llevar.

Inscripción obligatoria:

– 06 30 12 51 38

– a.capitain@saintpierredumont.fr

Die Stadt Saint-Pierre-du-Mont bietet am Samstag, den 9. Dezember 2023, von 10.00 bis 16.00 Uhr eine Führung durch ein Agro-Sylvo-pastorales System an. Florian von den Gärten von Hortus wird Sie empfangen, um Ihnen die Vorteile von Bäumen in der Landwirtschaft zu zeigen: Trognes, gefaltete Hecken und Futterbäume werden diese kommentierte Besichtigung untermalen. Der Treffpunkt wird Ihnen bei der Anmeldung mitgeteilt.

Gemeinsames Mittagessen aus der Tasche.

Auf Anmeldung :

– 06 30 12 51 38

– a.capitain@saintpierredumont.fr

