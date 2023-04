Sortie nature : les Gorges de l’Arzon Nolhac, 25 juin 2023, Saint-Pierre-du-Champ.

A travers les paysages sauvages de la vallée de l’Arzon, peuplés de pins et de genêts qui envahissent les anciens parcs à moutons, la balade suit les chemins rocailleux depuis le hameau de Nolhac, surplombants les gorges.

Réservation obligatoire..

2023-06-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 12:30:00. .

Nolhac

Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Through the wild landscapes of the Arzon valley, populated by pines and brooms that invade the old sheep pens, the walk follows the rocky paths from the hamlet of Nolhac, overlooking the gorges.

Reservation required.

A través de los paisajes salvajes del valle del Arzón, poblado de pinos y retamas que invaden los antiguos corrales de ovejas, el paseo sigue los senderos rocosos desde la aldea de Nolhac, con vistas a las gargantas.

Reserva obligatoria.

Durch die wilde Landschaft des Arzon-Tals, die von Kiefern und Ginster bevölkert ist, die die ehemaligen Schafställe überwuchern, führt die Wanderung ab dem Weiler Nolhac auf steinigen Wegen hoch über der Schlucht.

Reservierung erforderlich.

