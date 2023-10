Boucle Rose à Saint-Pierre d’Oléron Saint-Pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron, 18 octobre 2023, Saint-Pierre-d'Oléron.

Les élus de la MSA des Charentes s’associent aux communes et à la CDC de l’Ile d’Oléron en proposant une marche rose dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Rendez-vous à 9h45 place Gambetta à Saint-Pierre d’Oléron

10h réveil musculaire

10h30 départ de la marche (2 parcours au choix de 4km ou 8km)

10h30 séance de Pilates

A partir de 11h30 verre de l’amitié et concert offert par le groupe local Swing d’O

Sur place retrouvez des stands d’information & “bien être” de professionnels susceptibles d’intervenir lors de l’accompagnement des malades :

Métiers de la diététique ou de l’esthétique, Ligue contre le cancer, organisme de dépistage des cancers en Charente-Maritime…

L’opération Octobre rose a pour objectif d’accroître la sensibilisation à la maladie, tout en permettant de lever des fonds pour la recherche.

L’importance du dépistage et du suivi médical régulier sont à l’honneur de cette manifestation insulaire.

Libre participation financière au profit de la Ligue contre le cancer.

Saint-Pierre d’Oléron Place Gambetta, Saint-Pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T09:30:00+02:00 – 2023-10-18T13:00:00+02:00

