Inscription dans les antennes jeunesses, 5 euros par jour et par enfant, visite médical obligatoire pour la participation aux activités nautiques

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur;handicap auditif pi;ii;vi;mi;hi Saint-Pierre d’Oléron 9 route de l’océan, 17310 Saint Pierre d’Oleron L’Aubier Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine La ville de Bobigny propose quatre séjours cet été : du 13 au 20 juillet

du 22 au 29 juillet

du 04 au 11 aout

du 13 au 20 aout Sur chaque période, 24 places pour des jeunes de 12 à 17 ans. L’équipe pédagogique composée d’un directeur, d’un animateur surveillant de baignade et de 2 animateurs, garantit une vie en collectivité de qualité, dans le respect des besoins et du rythme de chaque jeune. Un cuisinier présent sur place proposera des menus frais et variés pour favoriser la découverte culinaire notamment des produits de la mer. Une équipe d’agent technique sera vigilant à la mise en oeuvre du protocole sanitaire : nettoyage des espaces et des zones de contact (interrupteurs, poignées de porte…) plusieurs fois par jour. Un animateur spécialisé proposera également des ateliers de renforcements des apprentissages dans un cadre ludique en donnant les moyens aux jeunes d’entreprendre une rentrée scolaire réussie.

