Stage INITIATION A LA PERMACULTURE -Les Roseaux Sociaux IØ – les 3 et 4 octobre 2020 – ile d’Oléron, Charente-maritime (17). Ce stage respecte le protocole international de Permaculture.

INITIATION A LA PERMACULTURE

Les Roseaux Sociaux IØ – les 3 et 4 octobre 2020 – ile d’Oléron , les Ferrières 17310 Saint-Pierre d’Oléron

Ce stage d’initiation est dispensé en respectant le protocole international validé par l’Université Populaire de Permaculture et il se déroule sur deux jours. C’est une formation non diplômante. A l’issue de cette initiation, les stagiaires sont en mesure d’apprécier et de comprendre les multiples dimensions de la permaculture que sont ses principes de conception, son éthique et sa philosophie.

LIEU DU STAGE

Centre d’activités des Ferrières 17310 Saint Pierre d’Oléron

PROGRAMME :

Jour 1 Samedi :

Historique et définition

Les éthiques

Science systémique / Vision holistique

Les grands principes fondamentaux (D. Holgrem, B. Mollison)

Conférence de Lohen Couteau sur la Naturopathie

Verre Bio de l’amitié

Jour 2 Dimanche :

Suite des principes

Présentation de la méthode de conception

Mise en pratique des principes

Les domaines d’application de la permaculture

Ouverture (Mouvements permaculturels, enjeux écologiques, énergétiques, et sociaux , permaculture urbaine…)

TARIFS DE LA FORMATION

2 jours : 110 € / personne

180 € / couple

Adhérents : 88 € / personne

HÉBERGEMENT

Emplacement en tentes sur place : 0€/nuit

camping-car, camion… : 0€/nuit

Douches disponibles

REPAS

Repas matin midi et soir compris dans la formation : les repas bio locaux et végétariens seront préparés par notre équipe formée à la cuisine végétarienne.. Il est prévu que l’ensemble des stagiaires participe au bon fonctionnement des repas, les spécialités locales ou familiales en plus seront les bienvenues. Merci de signaler toutes allergies ou intolérances (ou régime/contraintes alimentaires spéciales) au moment de votre inscription.

ANIMAUX DE COMPAGNIE

La présence d’animaux sur le lieu de formation n’est pas favorable à la venue d’animaux de compagnie, toutefois des demandes particulières peuvent être pris en compte.

FORMATEURS

Xavier Lepage :

Certifié en permaculture en 2015 avec Steve Read.

Formation de formateur en permaculture avec Judith Lashbrook en 2017.

Formateur à kerzello (22) avec Steve Read et Yves Joignant au sein de l’Université Populaire de Permaculture. Animateur Algues et membre du CA de l’association nationale Brin de Paille.

Nathalie Foucaud :

Certifiée en permaculture en 2015 avec Steve Read .

Formation de formateur en permaculture avec Judith Lashbrook.

Facilitatrice, formatrice à la méthode Rêve du dragon et en permaculture.

Co-présidente du conseil d’animation de l’association nationale Brin De Paille, participe à l’organisation des rencontres nationales de permaculture.

Lorie Mercier :

BPREA d’horticulture et 10 d’expérience dans le domaine des végétaux.

Certifiée en permaculture en 2018 avec Steve Read et Yves Joignant.

En création d’un lieu d’expérimentation permacole sur l’île d’Oléron.

INSCRIPTIONS :

Par retour de la fiche d’inscription avec l’acompte au 39 Chemin des mottes 17370 Le-Grand-Village-Plage

ou via Hello asso : s’inscrire via Hello asso

Plus de renseignements :

Tél Lorie 0689623330 Xavier 0689224233 Nathalie 0670342634

Mail : lesroseauxsociaux@gmail.com

Facebook : initiation à la permaculture du 3 et 4 octobre 2020

