Une formation certifiante (agrée qualiopi) en permaculture sur l’île d’Oléron du 1er au 12 Août ! 12 jours de formation dans un cadre de rêve ! Vous faites quoi pendant vos vacances ?

Du 1er au 12 août 2023- ile d’Oléron-Les Ferrières 17310 Saint-Pierre d’Oléron

Passage incontournable pour tous ceux qui ne savent pas par où commencer, le Cours de Conception en Permaculture proposé sur l’île d’Oléron, bio région ensoleillée, riche en biodiversité sera un événement transformateur sur le plan personnel. Cette formation assurée par Olivier Bescond (dé)formateur accrédité auprès de l’Université populaire de permaculture avec comme fil rouge la résilience vous permettra de comprendre l’impact des changements climatiques et énergétiques. Vous découvrirez qu’un collectif bienveillant peut transformer votre vision du monde en expérimentant un mode de vie soutenable, respectueux de votre cadre de vie.

Cette formation à la permaculture est certifiante et est dispensée en respectant le protocole international fondé par Bill Molisson (72 heures minimum). Elle se déroule sur 12 jours .

Cette formation est destinée à enseigner les fondamentaux nécessaires à la conception de design, projets économiques, écologiques, écosystémiques et humains et à vous rendre autonome dans vos conceptions futures.

Des approches théoriques aux ateliers pratiques , en passant par des temps d’échange et de réflexion, ce sont 12 jours intenses pour se familiariser à la permaculture par la transmission des savoirs et l’apprentissage sur le terrain.

L’équipe pédagogique de ce CCP est composée de plusieurs formateurs et formatrices qui se complètent dans leurs différentes expériences. Ils et elles disposent de plusieurs expériences dans la recherche et la mise en application de ces savoirs.

Cette diversité constitue un terreau d’apprentissage unique, pour vous fournir des bases solides et vous autonomiser dans vos futures conceptions de projets.

Cette formation est agréée qualiopi et peut vous être financée ; renseignement vers l’organisme de formation : terredeveils@outlook.fr

Le tarif de cette formation comprend les repas (matin, midi,soir) bios ,végétariens et en grande partie composés de produits locaux et de saison.

Il inclut également un emplacement tente ou camion.

Qu’est-ce qu’un Cours de Conception en Permaculture (CCP)

Créé par Bill Mollison, le Cours de conception en permaculture (Permaculture Design Course) est une formation certifiante internationale .

Elle offre un socle d’apprentissage de la permaculture .

Elle permet ainsi d’en découvrir, au sein d’un groupe et dans les différents aspects de la vie quotidienne, l’éthique, les principes et la méthodologie originels.

Elle propose aussi des outils concrets et des pistes d’exploration face aux enjeux écologiques et humains de notre temps.

Cette formation se déroule sur 12 jours consécutifs, incluant une demi- journée de repos. Le temps est partagé entre enseignements théoriques et ateliers pratiques. Accompagnés par l’équipe pédagogique, les stagiaires produiront un design en permaculture .

Cette formation comprend une initiation à la Permaculture et couvrira tous les domaines de la fleur permaculturelle: Définition, historique, principes éthiques, principes de conception, zonages et secteurs, observation, méthode de conception, le réseau, le parcours de formation

A cela s’ajoute une série de modules spécifiques et d’activités pratiques présentée succinctement ci-dessous (et non exhaustifs) :

Le sol : analyse et microbio, sols vivants, compostage, régénération

L’eau : l’eau de pluie dans le design, de son captage à son traitement, gestion de l’eau ..

La permaculture urbaine : du designs de petits espaces au design de quartier ou de village

L’arbre et la forêt : les arbres et la forêt en permaculture, greffe, semis, marcottage …

La gouvernance, permaculture humaine et sociale, outils et méthodes d’organisations collectives

Les animaux en permaculture : rôles , pâturages tournants,abeilles etc..

L’écoconstruction, le bioclimatisme et les low technologies

HÉBERGEMENT

Les emplacements tentes ou camions sur le site sont inclus dans le prix. Pas d’accès au réseau mais il y aura des bases solaires autonomes. Douches rudimentaires (mer à 1.8 km).

La vie du groupe faisant intégralement partie de l’expérience de formation, l’hébergement sur place est très fortement recommandé.

Pour ceux qui désirent néanmoins plus de confort, de nombreux campings et locations sont à votre disposition sur l’île : ces hébergements sont à réserver et à régler par vos soins. Soyez prévoyant.e le mois d’août est la plus forte saison de l’année.

LE(S) LIEU(X)

Le camp de base :

Les Ferrières : Lieu privé à l’esprit ouvert , festif et alternatif, organisant et recevant concerts, conférences, formations et ateliers. Asile privilégié de thérapeutes, médecine douce. Havre de paix et de création dynamique !

avec visite et retour d’expériences :

Le jardin de La Perroche : lieu vivrier conçu selon les méthodes de la permaculture, destiné à recevoir des ateliers et formations et aux expérimentations diverses sur la gestion de l’eau , la remédiation des sols

Le grand Deau : Une mini-ferme pédagogique à destination de tous les publics lieu d’ateliers autour du compost et de la permaculture

Le jardin d’aurél’île : un lieu vivrier à destination d’une famille où on expérimente le solaire dans la gestion de l’eau.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE

L’équipe pédagogique (plus quelques intervenants extérieurs !)

Olivier Bescond :

Accrédité en permaculture en 2021 par Steve Read et Yves Joignant

Formation Intensive Maraîchage/ Boulange à l’ancienne 2012/2013

Certification en permaculture à Kerzello avec Steve Read 2014

Vie en ‘’autonomie totale’’ des réseaux énergétiques en Bretagne (Off/grid) 2015/2022.

Fondateur de l’association :

Site : Les p’tites mains de Gaïa

Présentation complète Université Populaire de Permaculture

Livia Silla :

Passionnée par le végétal et l’éducation alternative, Livia a expérimenté avec Olivier Bescond et leurs trois enfants une vie en autonomie totale hors réseaux . Elle vous fera partager ses riches expériences

Xavier Lepage :

Certifié en permaculture en 2015 avec Steve Read.

Formation de formateur en permaculture avec Judith Lashbrook en 2017.

Formateur à kerzello (22) avec Steve Read et Yves Joignant au sein de l’Université Populaire de Permaculture. Ex-membre du CA de l’association nationale Brin de Paille.

Il met en place des champignonnières et anime des ateliers autour des Low Tech, de la greffe et des algues

Nathalie Foucaud :

Certifiée en permaculture en 2015 avec Steve Read .

Formation de formateur en permaculture avec Judith Lashbrook.

Facilitatrice, formatrice à la méthode Rêve du dragon et en permaculture.

Ex-coprésidente du conseil d’animation de l’association nationale Brin De Paille, elle a participé durant trois années à l’organisation des rencontres nationales de permaculture.

Elle anime des sorties découverte des plantes sauvages, des algues et des ateliers autour de la permaculture dans son association Permaculture Oléron

Aurélie Aubergeon :

Certifiée en permaculture en 2020 avec Karine Mery

Formation design de vie avec Benjamin Burnley

Maître composteur

Formation de formateur avec ADEME

Formation concevoir et animer des formations d’adultes en environnement,

Co-créatrice de Terre d’éveils, organisme de Formation

Les renseignements vous seront fournis par Nathalie en l’appelant au 0670342634

ou par Mail : lesroseauxsociaux@gmail.com

