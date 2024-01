Pss Pss Eldorado – Salle Pierre Bergé Saint-Pierre-d’Oléron, vendredi 5 avril 2024.

Pss Pss Eldorado – Salle Pierre Bergé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

Unique, drôle, virtuose et charmant, le spectacle met en

scène deux clowns contemporains qui nous plongent dans

leur univers poétique et émouvant grâce au langage universel

du corps et du regard.

EUR.

Eldorado – Salle Pierre Bergé 5 rue de la République

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



L’événement Pss Pss Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes