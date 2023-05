Soirée animée | Château des Masseries 67 Route des Masseries, 29 juillet 2023, Saint-Pierre-d'Eyraud.

Le Château des Masseries vous convie à sa soirée animée ! Marché gourmand et animation en compagnie d’un groupe de chanteurs Basques au programme !.

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 . .

67 Route des Masseries Château des Masseries

Saint-Pierre-d’Eyraud 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Château des Masseries invites you to its animated evening! Gourmet market and entertainment with a group of Basque singers on the program!

El Château des Masseries le invita a su animada velada Mercado gastronómico y animación con un grupo de cantantes vascos

Das Château des Masseries lädt Sie zu seinem lebhaften Abend ein! Gourmet-Markt und Unterhaltung mit einer baskischen Sängergruppe stehen auf dem Programm!

