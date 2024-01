Théâtre – Saint Pierre des Echaubrognes Saint-Pierre-des-Échaubrognes, dimanche 4 février 2024.

Théâtre – Saint Pierre des Echaubrognes Saint-Pierre-des-Échaubrognes Deux-Sèvres

Début : 2024-02-04 14:30:00

fin : 2024-02-04

L’association des Echau’Stars est une troupe multigénérationnelle constituée d’amateurs et de bénévoles, pour la plupart originaire de la commune.

Notre but est de proposer, tous les ans, des séances de variétés où vous pouvez retrouver le temps d’une soirée des danses, des chants, des sketchs, du théâtre, une chorale …

Salle des fêtes « Côté Jardins »

Saint-Pierre-des-Échaubrognes 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine echaustars@gmail.com



L’événement Théâtre – Saint Pierre des Echaubrognes Saint-Pierre-des-Échaubrognes a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Bocage Bressuirais