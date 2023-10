SAINT-PIERRE-DE-SEMILLY/50 : oiseaux des étangs Saint-Pierre-de-Semilly/50 Saint-Pierre-de-Semilly, 15 novembre 2023, Saint-Pierre-de-Semilly.

SAINT-PIERRE-DE-SEMILLY/50 : oiseaux des étangs Mercredi 15 novembre, 09h30 Saint-Pierre-de-Semilly/50 Gratuit

Ces deux étangs accueillent quelques espèces d’oiseaux d’eau mais aussi sur ses rives boisées de nombreuses espèces forestières (pics, sittelles, grimpereaux et aussi grives mauvis et pinsons du Nord). Bottes indispensables.

Rendez-vous à 9h30 sur le parking du bourg de Saint-Pierre-de-Semilly, face à l’ancienne auberge.

Photo : pic mar hors saison (Alain Brodin)

Réservation et contact : Alain Brodin abrodin@wanadoo.fr

Saint-Pierre-de-Semilly/50 Saint-Pierre-de-Semilly 50810 Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T09:30:00+01:00 – 2023-11-15T11:30:00+01:00

