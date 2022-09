Magie nouvelle pour une ancienne église Saint-Pierre de Montmartre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Magie nouvelle pour une ancienne église Saint-Pierre de Montmartre, 1 octobre 2022, Paris. Magie nouvelle pour une ancienne église Samedi 1 octobre, 18h00 Saint-Pierre de Montmartre La danse, la musique (en partie improvisée à l’orgue) et la poésie contribuent à magnifier encore davantege ce lieu emblématique de l’histoire de la capitale. Saint-Pierre de Montmartre 2 rue du Mont-Cenis, 75018 Paris Paris 75018 Paris Île-de-France La « magie nouvelle » fait découvrir « autrement » l’une des plus vieilles églises de Paris. Une « occupation artistique » conçue comme une performance pluridisciplinaire de plusieurs heures, Soutenu par Art Culture et Foi

2022-10-01T18:00:00+02:00

2022-10-01T23:59:00+02:00

