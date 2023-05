Balade canoë – Au fil de l’eau, la rivière et son patrimoine 16 route de Vicq, 10 juin 2023, Saint-Pierre-de-Maillé.

Fête des paysages. Balade canoë animée par la Fourmy. Venez découvrir les richesses de la Gartempe au fil de l’eau : implantation des châteaux, des moulins, des traversées. Sur réservation 0549911196.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 11:30:00. .

16 route de Vicq Camping

Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Landscape festival. Canoe trip animated by the Fourmy. Come and discover the richness of the Gartempe along the water: castles, mills, crossings. On reservation 0549911196

Fiesta del paisaje. Excursión en canoa dirigida por el Fourmy. Venga a descubrir las riquezas del Gartempe a lo largo del agua: castillos, molinos, travesías. Con reserva 0549911196

Fest der Landschaften. Kanuwanderung unter der Leitung von La Fourmy. Entdecken Sie den Reichtum der Gartempe im Laufe des Wassers: Ansiedlung von Schlössern, Mühlen, Überquerungen. Auf Reservierung 0549911196

