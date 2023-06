La Soledra et La mairie de St Pierre de Lages fête la musique Saint-Pierre-de-Lages Saint-Pierre-de-Lages Saint-Pierre-de-Lages Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

La Soledra et La mairie de St Pierre de Lages fête la musique
Mercredi 21 juin, 18h30
Saint-Pierre-de-Lages

18h30 Les enfants de St-Pierre-de-Lages

19h La Batucada de La Soledra

19h30 Scène ouverte et Atelier musique de la Soledra

20h30 Groupe Rock « Barbe à papa »

20h30 Groupe Rock « Barbe à papa »

21h45 Groupe Rock « Ogann »

Saint-Pierre-de-Lages 31570
Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

