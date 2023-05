MAI AU THÉÂTRE: JOURNÉE DE L’EUROPE Hameau de Parlatges 4 rue de la fontaine, 21 mai 2023, Saint-Pierre-de-la-Fage.

Journée de soutien à l’Ukraine, partage et d’animations culturelles.

Buvette et petite restauration sur place..

2023-05-21 à 12:00:00 ; fin : 2023-05-21 17:00:00. .

Hameau de Parlatges

4 rue de la fontaine

Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 Hérault Occitanie



Day of support to Ukraine, sharing and cultural activities.

Refreshment bar and small catering on the spot.

Jornada de apoyo a Ucrania, intercambio y actividades culturales.

Refrescos y tentempiés in situ.

Tag der Unterstützung für die Ukraine, Austausch und kulturelle Veranstaltungen.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT LODEVOIS ET LARZAC