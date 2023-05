FÊTE DE L’EUROPE EN SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE Hameau de Parlatges, 21 mai 2023, Saint-Pierre-de-la-Fage.

Le théâtre dans la forêt vous propose une journée sur le thème de la Fête de l’Europe,

en solidarité avec l’Ukraine..

2023-05-21 à 11:30:00 ; fin : 2023-05-21 17:00:00. .

Hameau de Parlatges

Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 Hérault Occitanie



The theater in the forest proposes you a day on the theme of

in solidarity with Ukraine.

El teatro en el bosque le ofrece una jornada sobre el tema del Festival de Europa,

en solidaridad con Ucrania.

Das Theater im Wald schlägt Ihnen einen Tag unter dem Motto des Europafestes vor,

in Solidarität mit der Ukraine.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT LODEVOIS ET LARZAC