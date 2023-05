THÉÂTRE DANS LA FORÊT: DUO BAROQUE Hameau de Parlatges, 19 mai 2023, Saint-Pierre-de-la-Fage.

Le théâtre dans la forêt vous présente un nouveau duo baroque:

Lise Moyne et Albertin Ventadour (chant, violon et viole de gambe.).

2023-05-19 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-19 . EUR.

Hameau de Parlatges

Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 Hérault Occitanie



The theater in the forest presents a new baroque duo:

Lise Moyne and Albertin Ventadour (singing, violin and viola da gamba.)

El teatro del bosque presenta un nuevo dúo barroco:

Lise Moyne y Albertin Ventadour (canto, violín y viola da gamba)

Das Theater im Wald stellt Ihnen ein neues Barockduo vor:

Lise Moyne und Albertin Ventadour (Gesang, Violine und Viola da Gamba)

