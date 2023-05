MAI AU THÉÂTRE DANS LA FORÊT: CONTE DE KAMEL GUENNOUN Hameau de Parlatges 4 rue de la fontaine, 7 mai 2023, .

Conte & Arts de la parole:

Kamel Guennoun vous raconte, pour les petits et les grands, la cosmogonie, la philosophie et l’alchimie..

2023-05-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:15:00. .

Hameau de Parlatges

4 rue de la fontaine

Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 Hérault Occitanie



Storytelling & Arts of the Word:

Kamel Guennoun tells you, for young and old, about cosmogony, philosophy and alchemy.

Cuentacuentos y Artes de la Palabra:

Kamel Guennoun te habla, para grandes y pequeños, de cosmogonía, filosofía y alquimia.

Märchen & Sprachkünste:

Kamel Guennoun erzählt für Groß und Klein von der Kosmogonie, der Philosophie und der Alchemie.

