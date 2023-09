Festival « Musique d’été » Saint-Pierre-de-Jards, 24 septembre 2023, Saint-Pierre-de-Jards.

Saint-Pierre-de-Jards,Indre

L’association J’arts com organise son festival d’été avec une programmation riche de musique classique en Berry..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . 220 EUR.

Saint-Pierre-de-Jards 36260 Indre Centre-Val de Loire



The association J’arts com organizes its summer festival with a rich program of classical music in Berry.

La asociación J’arts com organiza su festival de verano con un rico programa de música clásica en Berry.

Der Verein J’arts com organisiert sein Sommerfestival mit einem reichhaltigen Programm klassischer Musik in Berry.

Mise à jour le 2023-09-11 par BERRY