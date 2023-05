Concert de l’Ensemble Virévolte : « Bach Barbara », 1 juillet 2023, Saint-Pierre-de-Jards.

J’Arts Com vous propose le concert de l’Ensemble Virévolte « Bach Barbara », sous la Direction de Aurore Bucher, à l’Eglise de Saint-Pierre de Jards au cœur de la Champagne Berrichonne dans l’Indre en Berry..

Samedi 2023-07-01 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Saint-Pierre-de-Jards 36260 Indre Centre-Val de Loire



J’Arts Com proposes you the concert of the Ensemble Virévolte « Bach Barbara », under the direction of Aurore Bucher, in the Church of Saint-Pierre de Jards in the heart of the Champagne Berrichonne in Indre in Berry.

J’Arts Com le propone el concierto del Ensemble Virévolte « Bach Barbara », bajo la dirección de Aurore Bucher, en la Iglesia de Saint-Pierre de Jards en el corazón de la Champaña Berrichonne en la región de Indre en Berry.

J’Arts Com schlägt Ihnen das Konzert des Ensembles Virévolte « Bach Barbara » unter der Leitung von Aurore Bucher in der Kirche von Saint-Pierre de Jards im Herzen der Champagne Berrichonne im Departement Indre in Berry vor.

Mise à jour le 2023-04-17 par ADT INDRE