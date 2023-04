2 jours avec Hervé Kempf Ecocentre, 27 mai 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Depuis près de vingt ans, Hervé Kempf, journaliste et auteur de nombreux essais à succès, travaille à faire reconnaître l’écologie comme un secteur d’information à part entière, et a défriché nombre de dossiers sur le changement climatique, le nucléaire, la biodiversité ou les OGM..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 17:30:00. EUR.

Ecocentre Froidefond

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For nearly twenty years, Hervé Kempf, journalist and author of numerous successful essays, has been working to have ecology recognized as a sector of information in its own right, and has cleared a number of files on climate change, nuclear power, biodiversity and GMOs.

Desde hace casi veinte años, Hervé Kempf, periodista y autor de numerosos ensayos de éxito, trabaja para que la ecología sea reconocida como un sector de la información por derecho propio, y ha liquidado varios expedientes sobre el cambio climático, la energía nuclear, la biodiversidad y los OMG.

Seit fast zwanzig Jahren arbeitet Hervé Kempf, Journalist und Autor zahlreicher erfolgreicher Essays, daran, dass die Ökologie als eigenständiger Nachrichtenbereich anerkannt wird. Er hat zahlreiche Dossiers zum Klimawandel, zur Atomkraft, zur Biodiversität oder zu GVOs geräumt.

Mise à jour le 2023-04-13 par Isle-Auvézère