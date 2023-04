Tribus en liberté ! Ecocentre, 21 mai 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Les dimanches des tribus en liberté c’est un temps et un lieu pour se retrouver en famille, entre enfants, entre parents ou ami-es , autour de la danse libre, de la musique, du cinéma (fiction et docu) ou tout simplement pour discuter et boire un verre en écoutant de la musique !.

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 18:00:00. .

Ecocentre Froidefond

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Sundays of the tribes in freedom is a time and a place to meet with family, children, parents or friends, around free dance, music, cinema (fiction and documentary) or simply to discuss and have a drink while listening to music!

¡Los domingos de las tribus en libertad son un momento y un lugar para reunirse con la familia, los hijos, los padres o los amigos, en torno a la danza libre, la música, el cine (ficción y documental) o simplemente para debatir y tomar una copa mientras se escucha música!

Die Sonntage der Stämme in Freiheit sind eine Zeit und ein Ort, um sich mit der Familie, den Kindern, den Eltern oder Freunden zu treffen, um freien Tanz, Musik, Filme (Spielfilme und Dokus) zu sehen oder einfach nur zu diskutieren und ein Glas zu trinken und Musik zu hören!

Mise à jour le 2023-04-13 par Isle-Auvézère