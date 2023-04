Frissons la nuit ! (Création d’un podcast) Ecocentre, 12 mai 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Que se passe-t-il la nuit dehors ? Le parc naturel régional Périgord-Limousin, en partenariat avec le Tiers lieu Le Sonneur et Les Connexions Oubliées vous propose un atelier créatif en immersion avec balade et captations sonores dans la soirée du 12 mai et la réalisation d’un podcast (dimanche 14.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-14 . .

Ecocentre Froidefond

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



What happens at night outside? The Périgord-Limousin Regional Nature Park, in partnership with the Tiers lieu Le Sonneur and Les Connexions Oubliées, offers you a creative workshop in immersion with a walk and sound recordings in the evening of May 12 and the realization of a podcast (Sunday 14

¿Qué ocurre de noche en el exterior? El Parque Natural Regional de Périgord-Limousin, en colaboración con el Tiers lieu Le Sonneur y Les Connexions Oubliées, le propone un taller creativo en inmersión con un paseo y grabaciones sonoras la noche del 12 de mayo y la creación de un podcast (domingo 14 de mayo)

Was passiert nachts draußen? Der regionale Naturpark Périgord-Limousin bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Tiers lieu Le Sonneur und Les Connexions Oubliées einen kreativen Workshop mit Spaziergang und Tonaufnahmen am Abend des 12. Mai sowie die Erstellung eines Podcasts (Sonntag, 14. Mai) an

