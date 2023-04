Formation découverte de la construction en paille Ecocentre, 8 mai 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Durant cet atelier, vous allez aborder les propriétés de la paille en

construction, les différents types de construction (ossature, porteur), l’isolation et pourrez vous exercer à la mise en œuvre sur maquette..

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-10 . EUR.

Ecocentre Lieu-dit Froidefon

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



During this workshop, you will learn about the properties of straw in construction

construction, the different types of construction (framework, carrier), insulation and will be able to practice the implementation on a model.

Durante este taller, conocerá las propiedades de la paja en la construcción

construcción, los distintos tipos de construcción (armazón, portante), el aislamiento y podrá practicar la ejecución sobre una maqueta.

In diesem Workshop werden Sie sich mit den Eigenschaften von Stroh im Bauwesen befassen

bauen, die verschiedenen Bauarten (Rahmen, Träger), die Isolierung und können die Umsetzung am Modell üben.

